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Треть россиян не брали отпуск прошедшим летом

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Треть россиян не брали отпуск прошедшим летом, еще 22% провели его на даче, а 21% - дома, сообщил директор ВЦИОМ по работе с госорганами Кирилл Родин.

"Треть наших соотечественников летом работала - 33% нам говорят, что не отдыхали и не брали отпуск этим летом. 22% говорят о том, что они отдыхали на даче или садовом участке. И где-то пятая часть нам говорит о том, что были в отпусках, но оставались дома, занимались своими делами, никуда не поехали", - сказал он на пресс-конференции в понедельник.

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Число участников опроса, оставшихся без отпуска, снизилось по сравнению с прошлым годом с 35 до 33%, отдыхавших на даче - с 26 до 22%, тех, кто брал отпуск, но провел его дома - с 23 до 21%.

По данным ВЦИОМ, суммарное число россиян, которые выезжали на отдых в другие города России или зарубежных стран, составило 29%. Это на 1% больше, чем годом ранее.

Из их 14% отдохнули в другом городе или селе России (на 1% больше, чем летом 2023 года), 8% - на курортах Краснодарского края. Число выезжавших на отдых за рубеж также выросло на 1% и составило 4%. Число отдохнувших в Крыму, наоборот, снизилось на 1% и составило 3%.

Опрос проводился по телефону среди россиян в возрасте 18 лет и старше. Погрешность составляет порядка 2,5%.

ВЦИОМ
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