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"Дочкам" европейских банков в РФ предписан запрет на отказы в валютных переводах

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ отмечает давление российских "дочек" иностранных банков на клиентов на фоне сворачивания их бизнеса в РФ, направил им предписание, запрещающее отказывать в валютных переводах, завила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции в пятницу.

"Что касается деятельности российских "дочек" иностранных банков, да, действительно, мы видим давление. Мы считаем, что та сегрегация, которая предлагается, она недопустима", - сказала Набиуллина.

"Мы недавно направили "дочкам" европейских банков в России предписание, которое запрещает отказывать в проведении перевода в иностранных валютах или создавать технические препятствия для таких переводов на основании подходов, не соответствующих российскому закону", - добавила она.

"Мы также запретили этим банкам передавать материнским организациям или другим участникам иностранной банковской группы информацию о клиентах банков, включая персональные данные, для формирования каких-либо перечней или белых списков. Исключение составляет только информация, без которой невозможно провести платеж", - сказала глава ЦБ.

Райффайзенбанк со 2 сентября перестал проводить исходящие переводы физлиц в валюте в связи с рекомендациями Европейского центрального банка (ЕЦБ) в адрес материнского Raiffeisen Bank International (RBI). Исходящие трансграничные переводы в валюте недоступны для всех клиентов, кроме ограниченного числа в сфере крупного и международного бизнеса, сообщал банк.

Ранее в этом году ЕЦБ предписал нескольким европейским банкам, ведущим бизнес в России, сократить свое присутствие в стране. В частности, Raiffeisen Bank International AG получил указание снизить объем кредитного портфеля в РФ на 65%, то есть значительно сильнее, чем планировал сам банк, отмечает Bloomberg. RBI ожидал, что реализация нового плана сворачивания бизнеса в РФ начнется в третьем квартале, сообщал CEO RBI в мае. UniCredit получил похожее предписание, но не раскрывал целевых показателей.

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