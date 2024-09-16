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UniCredit запускает обратный выкуп акций на 1,7 млрд евро

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Итальянский банк UniCredit SpA запустил программу обратного выкупа акций на сумму 1,7 млрд евро.

Buyback начнется в понедельник и может быть завершен к ноябрю, говорится в пресс-релизе банка. Ранее в сентябре UniCredit сообщил, что Европейский центральный банк одобрил обратный выкуп акций банком.

На прошлой неделе стало известно, что UniCredit приобрел 9%-ную долю в германском Commerzbank. Главный исполнительный директор итальянского банка Андреа Орчел дал понять, что не исключает возможности поглощения Commerzbank.

UniCredit заплатил более 700 млн евро за выкупленные у правительства ФРГ 4,5% акций Commerzbank и приобрел такой же пакет бумаг на рынке. Сообщая о приобретении доли в немецком банке, UniCredit заявил, что это решение не скажется на его планах в отношении обратного выкупа акций.

Ранее он пообещал увеличить отчисления в пользу акционеров до 10 млрд евро по итогам 2024 года.

С начала 2024 года капитализация UniCredit выросла на 51,2%.

Андреа Орчел UniCredit Commerzbank Италия ЕЦБ
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