Россия предложила ЕЭК повысить ввозные пошлины на мостовые краны и бурильные машины

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Евразийская экономическая комиссия по инициативе России рассмотрит вопрос о повышении ввозных пошлин в отношении отдельных видов спецтехники, на которые сейчас установлена нулевая ставка, сообщает сайт ЕЭК.

В частности, российская сторона предлагает увеличить до 5% с 0% пошлину на импорт мостовых кранов на неподвижных опорах, а также несамоходных машин для измельчения или размалывания.

В отношении несамоходных бурильных машин с глубиной бурения не менее 200 м предлагается установить ставку ввозной пошлины на уровне 2%. Аналогичное повышение может затронуть импорт несамоходных машин для сортировки, грохочения, сепарации или промывки.

Повышение ставок пошлин предлагается до максимально возможного уровня связанных ставок, предусмотренного тарифными обязательствами России в рамках ВТО (от 2% до 5% от таможенной стоимости, в зависимости от вида оборудования), отмечается в материалах ЕЭК.

"Предложение Российской Федерации направлено на поддержку предприятий, осуществляющих выпуск рассматриваемых видов оборудования и комплектующих к нему, повышение загрузки производственных мощностей, повышение конкурентоспособности предприятий на внутреннем рынке", - говорится на сайте.

Обсуждение предложения продлится до 3 октября.