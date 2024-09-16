Brent подорожала до $71,75 за баррель

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок перешли к росту днем в понедельник.

К 14:33 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,14 (0,2%), до $71,75 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,21 (0,31%), до $68,86 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 0,8%, WTI - на 1,5%. Поддержку котировкам оказали опасения сокращения поставок из-за прошедшего по Мексиканскому заливу урагана "Франсин". Добыча в регионе постепенно восстанавливается, однако порядка четверти добывающих мощностей по-прежнему не работает.

Внимание рынков направлено на заседание Федеральной резервной системы, которое пройдет на этой неделе. Аналитики прогнозируют, что по его итогам ключевая процентная ставка будет снижена, причем рынок видит почти 60%-ную вероятность, что сокращение может составить сразу 50 базисных пунктов.

Тем временем негативным фактором для рынка стали слабые статданные из Китая. По оценкам аналитиков ING, спрос на нефть в КНР в августе опустился ниже 12,5 млн баррелей в сутки, упав более чем на 15% в годовом выражении и обновил минимум за два года.

Показатели тренда и импульса на рынке остаются стабильно негативными, сказала главный аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая. По ее словам, котировки WTI испытывают серьезное сопротивление в районе $70-72 за баррель.