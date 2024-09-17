Brent стабилизировалась и торгуется у $72,67 за баррель

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть во вторник держатся около уровней закрытия предыдущей сессии. Трейдеры ждут итогов заседания Федеральной резервной системы США и оценивают сигналы относительно спроса и предложения на нефтяном рынке.

Уверенность инвесторов в том, что ФРС опустит ставку сразу на 50 базисных пунктов по итогам завершающегося в среду двухдневного заседания, увеличивается. Резкое смягчение политики американским ЦБ будет позитивным фактором как для экономики США в целом, так и для спроса на нефть.

К 14:35 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,08 (0,11%) до $72,67 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,05 (0,07%), до $70,14 за баррель.

Цены на нефть упали примерно на 15% с начала третьего квартала в связи с сигналами ослабления спроса в Китае.

В последнее время, однако, поддержку рынку оказывают новости о существенном сокращении экспорта нефти из Ливии в связи с обострившимся конфликтом между властями восточной и западной частей страны. Кроме того, ураган "Франсин" привел к остановке работы части добывающих мощностей США в Мексиканском заливе, и порядка 12% нефтедобычи до сих пор не восстановлено.