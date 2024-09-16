BP продаст Apollo неконтрольный пакет в компании, владеющей 20% TAP

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Британская BP и американская компания по управлению альтернативными инвестициями Apollo заключили соглашение о покупке ее фондами неконтрольного пакета акций BP Pipelines TAP Limited (дочерней компании BP), владеющей 20% акций Trans Adriatic Pipeline AG (TAP), стоимость сделки оценивается примерно в $1 млрд, сообщила BP.

"BP и Apollo заключили соглашение о покупке фондами, управляемыми Apollo, неконтрольного пакета акций BP Pipelines TAP Limited, которая является дочерним предприятием BP, владеющей 20% акций в Trans Adriatic Pipeline AG. Стоимость сделки оценивается около $1 млрд. После завершения сделки BP останется контролирующим акционером BP Pipelines TAP Limited", - говорится в сообщении.

Ожидается, что сделка будет закрыта в четвертом квартале 2024 года при условии получения необходимых одобрений со стороны регулирующих органов и партнеров.

"Мы рады сотрудничать с BP по соглашению, которое предоставит нашим инвесторам долгосрочный доступ к ведущему в отрасли инфраструктурному активу со стабильным профилем денежного потока, одновременно позволяя BP достичь своих целей по сохранению контроля и реализации своей стратегии эффективности капитала", - заявил партнер Apollo Скардон Бейкер.

BP и Apollo также не исключают потенциальное сотрудничество в сфере газовых и низкоуглеродных энергетических активов, а также инфраструктуры.

Trans Adriatic Pipeline AG является владельцем и оператором важного инфраструктурного актива для удовлетворения спроса на энергоносители в Европе - 880-километрового участка трубопроводной системы "Южный газовый коридор", по которому природный газ транспортируется с газового месторождения Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря на рынки Европы.