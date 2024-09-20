BNP Paribas предоставит $5 млрд американской Apollo и ее "дочке"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Французский банк BNP Paribas предоставит американской инвесткомпании Apollo Global Management и контролируемой ею Atlas SP Partners финансирование в размере $5 млрд, говорится в пресс-релизе Apollo.

Средства будут направлены на обеспеченное кредитование заемщиков инвестиционной категории. Ожидается, что со временем размер финансирования будет увеличиваться.

Также партнеры договорились о сотрудничестве в области секьюритизации активов для клиентов Apollo и Atlas, которая помимо секьюритизации занимается кредитованием под залог товаров на складе (warehouse finance).

В 2022 году Apollo и BNP запустили платформу Eliant Inventory Solutions, которая предоставляет финансирование для нужд, связанных с оборотным капиталом и цепочками поставок.