Директором программы МС-21 в "Яковлеве" стал один из кураторов разработки SSJ-100

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Заместителем генерального директора ПАО "Яковлев" - директором программы МС-21 назначен Александр Долотовский, сообщила пресс-служба ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех").

Ранее Долотовский занимал должность замдиректора по разработке филиала "Яковлева" "Региональные самолеты" (в прошлом - "Гражданские самолеты Сухого", разработчик SSJ-100). Также Долотовский является заместителем генерального конструктора ОАК по гражданской авиации - как пояснили в пресс-службе, этот пост за ним сохранится.

"Рассчитываю, что Александр Викторович Долотовский привнесет в программу МС-21 стандарты и культуру управления, которые сформировались за годы разработки и производства самолета SSJ-100, - передал "Интерфаксу" через пресс-службу гендиректор "Яковлева" Андрей Богинский. - Дирекция программы МС-21 станет единым заказчиком для всех направлений работы компании - от КБ, материально-технического обеспечения и техперевооружения производственных мощностей до продаж и послепродажного обслуживания. Мы выходим на решающую стадию реализации проекта, и нам требуется в максимально сжатые сроки усилить координацию всех процессов по нему".

Богинский также поручил Долотовскому в течение двух недель сформулировать предложения по кадровому составу департамента координации программы МС-21 и актуализации состава команды управления проектом. В рамках программы МС-21 открыт проект "укороченной" модификации - МС-21-210, добавил глава "Яковлева". Он получит отдельного руководителя в составе дирекции, кандидатуры на этот пост рассматриваются.

Ранее программу МС-21 в "Яковлеве" курировал Анатолий Гайданский, который занимал пост первого замгендиректора компании, а также возглавлял ее "дочку - АО "АэроКомпозит" (занимается разработкой и выпуском элементов конструкций самолетов из полимерных композиционных материалов). Теперь Гайданский продолжит работу только в качестве главы "АэроКомпозита", сообщили в ОАК.

Гайданский сконцентрируется на задачах развития "АэроКомпозита" - "там большая инвестиционная программа и научные задачи", отметил Богинский. "Проделана огромная работа - получены сертификат типа, одобрения главных изменений. Следующая, не менее амбициозная задача - развитие серийного производства (композитного - ИФ) крыла для МС-21, а также поиск технических решений по оптимизации конструкции", - добавил Богинский.

Также ОАК сообщила о назначении директором инженерного центра "Яковлева" Алексея Кубасова - он ранее занимал пост начальника конструкторского бюро "Региональных самолетов".

Созданием семейства пассажирских самолетов МС-21 (базовой версией является МС-21-310, изучается также выпуск "укороченного" МС-21-210) ведется на "Иркутском авиационном заводе" "Яковлева". Старт серийного выпуска машины, по последним данным, ожидается в 2025 году - ранее сроки несколько раз переносились. Изначально лайнер создавался в международной кооперации - после введения антироссийских санкций иностранные партнеры вышли из проекта, что привело к необходимости ускоренного импортозамещения систем и комплектующих.