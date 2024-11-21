Первый полет импортозамещенного МС-21 ожидается в марте-апреле 2025 года

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ рассчитывает провести первые полеты полностью импортозамещенной версии среднемагистрального самолета МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 в марте-апреле следующего года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

"ПД-14 у нас уже готов, сертифицирован, и здесь мы находимся в графиках. В начале следующего года у нас, собственно, уже начнутся сертификационные полеты на нашем полностью отечественном ПД-14, и в конце марта – в начале апреля начнутся полеты уже в полностью импортозамещенном облике МС-21", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Глава Минпромторга также подтвердил планы по началу сертификационных полетов ближнемагистрального SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 в следующем году.

"Было много разных сложных историй с отдельными узлами, они все решены на данный момент времени, и мы очень надеемся, что в ближайшее время, буквально в следующем месяце, мы выйдем уже на летающую лабораторию и перестанем испытывать это всё на земле, а уже перейдем к испытаниям в воздухе. И, конечно, дальше, в следующем году, наша задача – это испытания уже на Superjet, на самой машине", - рассказал Алиханов.

Он также прокомментировал планы по разработке серии двигателей большой тяги ПД-35, которую в перспективе, – за пределами 2030 года, как отметил чиновник, - предполагается использовать на транспортных и планируемом к созданию российском широкофюзеляжном самолете.

"Здесь самое главное – это материалы. Уже несколько НИРов (научно-исследовательских работ - ИФ) завершено. Это длинная работа, мы ее, несомненно, будем продолжать. Средства на это частично уже заложены в проекте бюджета", - отметил Алиханов.

Министр подчеркнул, что при разработке отечественных версий самолетов, включая широкофюзеляжный, РФ будет исходить в том числе из экспортных планов: "Мы должны целиться желательно не только в наш рынок. Конечно, есть существенные ограничения сейчас, связанные с различными санкционными режимами, но у нас очень емкие рынки в Азии, в той же Латинской Америке, в Африке, куда мы можем со своей продукцией двигаться".

Как сообщалось, планы производства гражданских самолетов в РФ зафиксированы в комплексной программе развития авиаотрасли. В действующей редакции она предполагает выпуск до 2030 года 994 гражданских самолетов. Ожидается, что в 2025 году программа будет скорректирована с учетом реальной потребности авиакомпаний в самолетах в ближайшие годы.