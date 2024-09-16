Минфин перечислил НРД 4 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2043"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Минфин в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года перечислил в "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) 4 млрд рублей (эквивалент $44,1 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2043 году, сообщило министерство.

НРД, выступающий платежным агентом, средства получил, говорится в сообщении.

С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях.

Минфин 6 сентября сообщил о запуске процедуры замещения суверенных евробондов РФ. К замещению принимаются все находящиеся в обращении выпуски. Размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций РФ будут соответствовать аналогичным условиям замещаемых евробондов.

Замещение осуществляется на основании волеизъявлений держателей, обмену подлежат долговые бумаги лиц, являвшихся держателями евробондов РФ на конец операционного дня 12 сентября 2024 года. Обменять еврооблигации на замещающие бумаги можно, в том числе, и через уступку прав по ним. Акцепт оферт Минфин планирует провести 5 декабря.

Президентский указ, устанавливающий основные правила замещения суверенных евробондов (был опубликован в августе), предписывает, что исполнение обязательств по незамещенным евробондам РФ будет продолжаться на основании указа президента от 9 сентября 2023 года.