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Минфин перечислил НРД 6,1 млрд рублей для выплаты купона по евробондам "Россия-2029"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Минфин в соответствии с указом президента от 9 сентября 2023 года перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 6,1 млрд рублей (эквивалент $65,6 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2029 году, сообщило министерство.

НРД, выступающий платежным агентом, средства получил, говорится в сообщении.

С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям России в рублях.

Минфин 6 сентября сообщил о запуске процедуры замещения российских суверенных евробондов. К замещению принимаются все находящиеся в обращении выпуски еврооблигаций Российской Федерации. Размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций России будут соответствовать аналогичным условиям в отношении замещаемых евробондов.

Замещение осуществляется на основании волеизъявлений держателей, обмену подлежат долговые бумаги лиц, являвшихся держателями российских евробондов на конец операционного дня 12 сентября 2024 года. Обменять еврооблигации на замещающие бумаги можно, в том числе, и через уступку прав по ним. Акцепт оферт Минфин планирует провести 5 декабря.

Президентский указ, устанавливающий основные правила замещения суверенных евробондов, предписывает, что исполнение обязательств по незамещенным евробондам РФ будет продолжаться на основании президентского указа от 9 сентября 2023 года.

Минфин НРД
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