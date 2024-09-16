Весь внешнеторговый профицит РФ в июле сформировался в валютах дружественных государств

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Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, для расчетов в валютах дружественных государств в июле 2024 года ($4,560 млрд) превысило суммарный внешнеторговый профицит для расчетов без учета категории валюты ($4,515 млрд), согласно данным о валютной структуре расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

В то же время баланс внешнеторговых расчетов, выполненных в токсичных валютах, в июле уменьшился, но остался отрицательным третий месяц подряд - (-$77 млн) после $195 млн в мае и $419 млн в июне.

Радикально упал в июле размер профицита по платежам в российских рублях - до $32 млн после $3,368 млрд в июне и среднемесячных $3,789 млрд в первом полугодии текущего года.

Июль был первым полным месяцем после введения в июне санкций США в отношении Московской биржи и ее расчетных структур, за которым последовала остановка биржевых торгов долларом США, евро и гонконгским долларом.

В расчетах за импортные поставки в РФ в июле продолжилось увеличение доли рублевых платежей, она обновила максимум, достигнув 43,7%, одновременно снизилась доля платежей в токсичных валютах, которая обновила составила 19,8%, впервые оказавшись ниже 20%.

В том числе при расчетах импорта из азиатских стран в июле доля платежей в рублях впервые достигла уровня 40% при обновлении доли расчетов, выполненных в токсичных валютах - 10,2%.

В то же время при расчетах со станами американского континента доля расчетов в рублях упала в июле по сравнению с июнем в 4 раза, до 7,7% после 31,0% в июне при росте на треть доли платежей в токсичных валютах (до 81,9% с 62,9%).

При оплате импорта из стран Африки доля платежей в рублях в июле выросла в сравнении с июнем до 75,8% с 53,8%. Таким образом, июньский рекордный уровень превышен в 1,4 раза. Напротив, доля платежей в токсичных валютах за африканский импорт обновила минимум - 23,6% после 38,4% в июне.

Нового рекордного уровня достигла и доля платежей в рублях за экспорт из РФ в Африку после скачка в июле до 79,7% с 60,5% в июне, до нового минимума опустилась в этих операциях доля платежей в токсичных валютах 19,2% в июле после 37,8% в июне.

При расчетах за российский экспорт в европейские страны доля платежей в токсичных валютах в июле также обновила минимум 21,6% после 29,7% в июне. При этом доля рублевых платежей достигла нового максимума 66,7% после 59,7% в июне.

ЦБ РФ неоднократно отмечал, что курс рубля в условиях действия валютных ограничений определяется в большей степени балансом спроса импортеров на иностранную валюту и предложения иностранной валюты со стороны экспортеров.