Дефицит при расчетах в токсичных валютах по внешнеторговым контрактам РФ в августе вырос до $1,4 млрд

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Сальдо расчетов в валютах недружественных государств при оплате внешнеэкономических контрактов РФ в августе 2024 года было отрицательным четвертый месяц подряд, оно увеличилось по сравнению с июлем в 1,8 раза до $1,4 млрд с $0,8 млрд, следует из данных о валютной структуре расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

В мае дефицит расчетов в токсичных валютах превысил $0,1 млрд, в июне - почти достиг $0,4 млрд. Таким образом, за три месяца, с мая по август, он увеличился в 10 раз.

Положительное общее сальдо расчетов РФ по внешнеторговым поставкам товаров и услуг достигло локального максимума в марте ($16,3 млрд), после чего последовательно снижалось до $9,4 млрд в апреле, $9,0 млрд в мае, $8,0 млрд в июне, $5,5 млрд в июле, $4,4 млрд в августе. То есть в августе оно было в 3,8 раза меньше, чем в марте, и в 2 раза меньше, чем в мае.

В августе, как и в июле, профицит общего сальдо был меньше, чем профицит, для внешнеторговых расчетов в валютах дружественных государств, который в июле достиг $5,9 млрд, в августе - $5,2 млрд.

Профицит расчетов в российских рублях по внешнеторговым контрактам, который в марте составлял $8,6 млрд, в апреле - $3,6 млрд, в мае - $1,9 млрд, в июне - $3,3 млрд, в последние летние месяцы резко снизился - до $0,3 млрд в июле и $0,5 млрд в августе.

Вместе с тем, доля рублевых платежей во внешнеторговом обороте РФ все летние месяцы менялась слабо - 42,9% в июне, 42,8% в июле и 42,7% в августе. В августе увеличилась доля платежей в токсичных валютах - до 20,7% после 18,0% в июне и 18,1% в июле при снижении доли платежей в дружественных валютах до 36,6% после 39,0% в июне и 39,1% в июле.