Цена нефти Brent поднялась выше $73 за баррель

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок растут вторые торги подряд на опасениях относительно возможного сокращения поставок, пишет Trading Economics.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 7:55 по Москве составляла $73,04 за баррель, что на $0,29 (на 0,4%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. По итогам прошлой сессии эти контракты подорожали на $1,14 (на 1,6%) - до $72,75 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром увеличились на $0,43 (на 0,6%) и достигли $70,52 за баррель. В понедельник контракт вырос в цене на $1,44 (на 2,1%) - до $70,09 за баррель, что является максимальным уровнем с начала сентября, по данным Dow Jones Market Data.

"Рекомендуется проявлять осторожность и избирательность в позиционировании на этой неделе, поскольку волатильность, вероятно, усилится" на нефтяном рынке, прогнозируют аналитики Blue Line Futures. "Мы ожидаем неспокойную неделю на рынках нефти", поскольку трейдеры будут следить за заседания центральных банков США, Бразилии, Великобритании, Японии и Китая, заявили они.

Цены на нефть продолжают рост, поскольку "тревога по поводу поставок, связанная с рядом более длительных, чем ожидалось, перебоев в добыче" в Персидском заливе помогли компенсировать нарастающие опасения относительно вероятного сокращения спроса в Китае после разочаровывающих данных по экономике страны", - полагает редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи, которого цитирует MarketWatch.

Прошедший по Мексиканскому заливу ураган "Франсин" привел к тому, что более 12% нефтедобывающих и 16% газодобывающих мощностей в данном регионе по-прежнему не работали в понедельник, хотя добыча постепенно восстанавливается.