ВС решил, что кредиторы вправе взыскать с бенефициаров должников уточненные убытки вне прекращенных дел о банкротстве

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Кредитор вправе предъявить дополнительные требования к контролирующему компанию лицу в рамках привлечения к субсидиарной ответственности по ее обязательствам вне процедуры банкротства, если она завершилась из-за отсутствия средств на ее финансирование, решил Верховный суд (ВС) РФ.

Такой вывод содержится в опубликованном определении его судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) по итогам рассмотрения тяжбы между Федеральной налоговой службой (ФНС) и Александром Гасюком. Налоговый орган пытался взыскать с Гасюка как с учредителя и директора ООО "Гудман-ВЭД" 58,43 млн рублей долга компании по налогам. Этот долг состоит из двух частей: 7,38 млн рублей компания не заплатила в 2018 году по своим декларациям, а остальная сумма – это доначисления, пени и штрафы по итогам выездной налоговой проверки за 2014-2016 годы.

Налоговая инспекция в декабре 2018 года инициировала дело о несостоятельности "Гудман-ВЭД", заявив в нем о наличии долга в 7,38 млн рублей. Однако у компании не было средств на ведение процедуры несостоятельности, никто финансировать ее не согласился, и 17 мая 2019 года дело было прекращено.

К концу 2020 года инспекция выиграла в трех судебных инстанциях спор о правомерности доплат в казну по итогам проверки за 2014-2016 годы. В мае 2022 года инспекция обратилась в суд с иском о взыскании с Гасюка 58,43 млн рублей убытков – общей суммы долга компании перед казной. Подавать такие иски после завершения процедуры банкротства из-за недостатка средств на ее финансирование позволяет кредиторам статья 61.20 закона о несостоятельности (взыскание убытков при банкротстве).

Две первые инстанции эти требования налоговиков отклонили. Они сочли, в частности, что инспекторы не доказали, что Гасюк совершил какие-то умышленные действия, из-за которых компания не смогла оплатить налоги.

Арбитражный суд Дальневосточного округа не согласился с выводом об отсутствии вины Гасюка. По его мнению, "выявленные в ходе налоговой проверки обстоятельства свидетельствуют о наличии причинно-следственной связи между действиями Гасюка А.В. как руководителя должника и невозможностью исполнения обществом обязательств по уплате налоговых платежей". Согласно материалам налогового спора, "Гудман-ВЭД", осуществляя продажу рыбной продукции на внутреннем рынке и на экспорт, а также реализацию товаров технического назначения, в том числе для судоремонта, использовал в цепочках сделок фирмы-"однодневки" для минимизации налогообложения.

Но кассация удовлетворила требования ФНС частично, взыскав с Гасюка 7,38 млн рублей убытков – сумму долга, которая была заявлена инспекцией в деле о несостоятельности "Гудман-ВЭД". По мнению суда третьей инстанции, взыскание на основании приведенной нормы права не может превышать суммы требований, заявленных ранее в деле о банкротстве.

Однако СКЭС ВС РФ, куда обратилась ФНС, с выводами нижестоящих судов не согласилась, отменила их решения и отправила спор на новое рассмотрение. При новом разбирательстве судам предстоит учесть позицию ВС РФ, согласно которой кредиторы при взыскании убытков с контролирующих лиц компаний-должников вправе увеличить их размер по сравнению с суммой, заявленной ими в прекращенном деле о банкротстве.

"Предъявление в деле о банкротстве (производство по которому прекращено ввиду отсутствия средств для финансирования процедуры) кредитором лишь части своего требования не препятствует в дальнейшем при обращении с заявлением о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности включить в потенциальный размер ответственности иные имеющиеся у кредитора требования, подтвержденные надлежащим образом (либо судебным актом, либо иным документом подлежащим принудительному исполнению)", - говорится в опубликованном определении СКЭС ВС РФ.

"Гудман-ВЭД" прекратил деятельность в 2018 году: выручка компании упала со 104,128 млн рублей до 2,79 млн рублей. Перед этим на протяжении нескольких лет она превышала 200 млн рублей и приближалась к тремстам. Непокрытый убыток на 1 января 2024 года составляет 76,45 млн рублей.

У Гасюка были и другие бизнесы, но в настоящий момент продолжает деятельность один – ООО "Владивостокский рыбоконсервный завод". В 2023 году его выручка возросла в полтора раза до 23,5 млн рублей, чистая прибыль – в 2,6 раза до 2,219 млн рублей.