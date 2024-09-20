Верховный суд запретил индексировать утвержденный мировым соглашением долг

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Индексация долга не допустима, если между кредитором и должником при прекращении дела о банкротстве было заключено мировое соглашение о рассрочке без соответствующего условия, решил Верховный суд России.

Такая позиция содержится в опубликованном определении его судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) по итогам рассмотрения тяжбы между индивидуальным предпринимателем (ИП) Анной Захаровой и компанией-застройщиком из Чувашской республики - ООО "СУОР".

В отношении этого застройщика кредиторы в конце 2017 года инициировали процедуру несостоятельности, в мае 2019 года суд признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство. Но "СУОР" удалось добиться прекращения дела - летом 2022 года он заключил мировое соглашение с кредиторами.

По его условиям, компания обязалась расплатиться по долгам с кредиторами четвертой очереди (как правило, контрагенты) в рассрочку до июня 2025 года. При этом "СУОР" освобождался от уплаты процентов, в том числе мораторных, начисляемых на сумму рассроченной задолженности, указано в материалах суда.

После этого Захарова попыталась добиться индексации долга "СУОР" перед ней в 387,9 тысячи рублей. Право требования этой суммы ей перешло от ООО "Респект", которое еще до признания застройщика банкротом в феврале 2018 года взыскало с него долг по договору поставки. Захарова полагала возможной индексацию за период с даты взыскания долга с застройщика в феврале 2018 года до признания его банкротом.

Индексировать взысканные суммы на день исполнения решения суда позволяет статья 183 Арбитражного процессуального кодекса. Согласно этой норме, если иное не предусмотрено законом или договором, то для расчетов используется официальная статистическая информация об индексе потребительских цен (тарифов) на товары и услуги в России.

Арбитражный суд Республики Чувашии частично удовлетворил требования Захаровой и взыскал с "СУОР" 24 тысячи рублей. Апелляция и кассация с этим согласились.

Однако СКЭС ВС, куда обратился застройщик, решения отменила и без отправки спора на новое рассмотрение отказала Захаровой в индексации. Коллегия ВС напомнила о постановлении пленума Высшего арбитражного суда России №50 от 2014 года. В нем разъяснялось, что при заключении мирового соглашения происходит полное прекращение спора, как по основному, так и по дополнительным обязательствам, если стороны прямо не договорятся об обратном. В связи с этим не допускается последующее выдвижение в суде новых требований по тем же обязательствам.

Этот подход, указала коллегия, применим и при разрешении споров об индексации денежных сумм, в отношении которых должнику была представлена отсрочка по мировому соглашению в деле о банкротстве. Не допускается индексация долга за период до утверждения мирового соглашения в деле о несостоятельности между должником и кредиторами, если иное не предусмотрено самим мировым соглашением.

СКЭС ВС обратила внимание, что в рассматриваемом деле мировое соглашение было направлено на прекращение конфликта в полном объеме и не содержало положений о выполнении должником дополнительных обязательств, связанных с индексацией. Поэтому оснований для удовлетворения заявления об индексации долга у судов не было, решила коллегия.