Saudi Aramco нарастит долю в MidOcean Energy до 49%

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - MidOcean Energy объявила о заключении соглашения по покупке дополнительных 15% акций в Peru LNG (PLNG) у независимой американской нефтегазовой компании Hunt Oil Company, что увеличит ее долю до 35%, сообщила MidOcean Energy.

Поскольку Saudi Aramco, стратегический инвестор MidOcean, полностью профинансирует сделку, ее доля в самой MidOcean вырастет до 49%, а косвенная доля Saudi Aramco в PLNG после завершения сделки составит 17,2%. Hunt Oil сохранит 35% акций PLNG и останется оператором проекта.

MidOcean Energy, созданная институциональным инвестором - EIG - недавно завершила покупку у японской Tokyo Gas долей в четырех австралийских СПГ-проектах - 1% в Gorgon LNG (15,6 млн т СПГ в год), 1,575% в Ichthys LNG (8,9 млн т), 5% в Pluto LNG (4,5 млн т) и 1,575% в Queensland Curtis LNG (8,5 млн т) за $2,15 млрд.

Проект Peru LNG - единственная в Южной Америке площадка по производству и экспорту сжиженного природного газа (СПГ). Завод, расположенный в 170 км к югу от Лимы, имеет мощность 4,45 млн тонн год, трубопровод длинной 408 км и мощностью 1290 млн куб. футов в сутки (около 13 млрд куб. м газа в год - ИФ), два резервуара на 130 тыс. куб. м, морской терминал и автоналивной комплекс мощностью до 19,2 млн куб. футов в сутки (около 200 млн куб. м в год - ИФ).

PLNG считается стратегическим активом для газового сектора Перу, представляя собой ключевой канал монетизации запасов природного газа страны за счет его экспорта.

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco в сентябре 2023 года подписала соглашение о покупке миноритарного пакета акций MidOcean Energy на сумму $500 млн с возможностью дальнейшего увеличения своей доли. Это стало первой международной инвестицией Aramco в СПГ.