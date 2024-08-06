Saudi Aramco планирует увеличить добычу газа и пока экспортировать водород

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Saudi Aramco планирует увеличить добычу газа в стране в предстоящие пару лет, в частности, на месторождении сланцевого газа Jafurah, но пока нет четких планов относительно экспорта газа в сжиженном виде, заявил на телеконференции глава компании Амин Нассер.

Он отметил, что в отношении использования газа королевство планирует частично заместить им употребление нефти и обеспечить значительный рост промышленности в стране.

"Мы будем экспортировать (газ - ИФ), но в виде "голубого" водорода. СПГ - на наших радарах. Мы инвестируем в СПГ-проекты в мире, и мы обсуждаем в королевстве (производство - ИФ) СПГ в будущем в зависимости от наличия дополнительного газа", - заметил он, подчеркнув, что сначала стране нужно обеспечить растущие потребности в энергогенерации, а также заменить использование 1 млн б/с жидких углеводородов - 50% из них будет заменено газом, 50% - возобновляемой энергетикой.

"Но пока мы сконцентрированы на голубом водороде. И конечно, чтобы транспортировать "голубой" водород нужен "голубой" аммиак. И мы объявили о планах производить 11 млн т "голубого" аммиака к 2030 году", - сказал глава Saudi Aramco.

Нассер напомнил, что за последнее время Saudi Aramco объявила об инвестициях в СПГ-проекты и контрактах на покупку СПГ за рубежом (MidOcean Energy, Rio Grande LNG, Port Arthur LNG), и у компании есть и другие возможности, о которых она надеется объявить в нужное время.

"Что касается СПГ, да, у нас большие амбиции по увеличению нашего энергетического портфеля, включая контракты на покупку и увеличение наших трейдинговых возможностей. Конечно, мы смотрим и на контракты, и на доли в СПГ-проектах, и продолжим искать привлекательные возможности по всему миру", - подчеркнул он.

Месторождение Jafurah содержит 200 трлн куб. футов газа (5,7 трлн кубометров). К 2030 году на месторождении планируется добывать 2 млрд куб. футов в сутки газа (около 21 млрд куб. м в год - ИФ), производить 420 млн куб. футов этана в сутки (около 4,3 млрд кубометров в год - ИФ) и 630 тыс. б/с жидких углеводородов, включая конденсат. В королевстве рассчитывают, что за счет освоения месторождения реализуют план по выработке к 2030 году 50% электроэнергии в стране за счет газа, а также разовьют нефтехимическое производство.

По данным Energy Institute, в 2023 году Саудовская Аравия произвела 114 млрд кубометров газа, что на 2,2% меньше, чем годом ранее.