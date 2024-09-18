Brent подешевела до $73,32 за баррель на данных API о росте запасов нефти в США

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в среду на данных Американского института нефти (API) о росте запасов в США.

По оценкам API, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 1,96 млн баррелей. Официальные данные о резервах энергоносителей в стране будут опубликованы министерством энергетики США в среду в 17:30 по московскому времени.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составляет $73,32 за баррель, что на $0,38 (0,52%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $0,95 (1,3%), до $73,7 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,4 (0,56%), до $70,79 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $1,1 (1,6%), до $71,19 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, опасаясь усиления напряженности после событий в Ливане. Во вторник одновременно в разных частях Ливана взорвались пейджеры, которые использовали члены ливанского шиитского движения "Хезболла". Ближневосточные СМИ со ссылкой на ливанский Минздрав сообщили, что в результате инцидента погибли не менее 11 человек, еще около 4 тыс. человек получили ранения, причем состояние 400 из них оценивается как критическое.

Этот инцидент может привести "к возврату премии за риск к ценам на нефть", отмечает сырьевой аналитик Price Futures Group Фил Флинн, мнение которого приводит Market Watch.

Кроме того, трейдеры ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые будут подведены в среду. Инвесторы уверены, что американский ЦБ опустит ставку на этом заседании, но расходятся во мнениях относительно размера снижения.