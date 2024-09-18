Brent подорожала до $73,77 за баррель

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к умеренному росту вечером в среду на данных о сокращении запасов нефти в США по итогам прошлой недели.

К 18:11 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,07 (0,09%), до $73,77 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,18 (0,25%), до $71,37 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,63 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 100 тысяч баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 69 тысяч баррелей, дистиллятов - на 125 тысяч баррелей. Аналитики ждали увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и аналогичного повышения запасов дистиллятов.

Кроме того, трейдеры ждут итогов заседания Федеральной резервной системы, которые будут подведены в среду. Инвесторы уверены, что американский ЦБ опустит ставку на этом заседании, но расходятся во мнениях относительно размера снижения.

"Неопределенность в отношении размера сокращения ставки Федрезерва заставляет инвесторов быть осторожными", - отметил аналитик UBS Джованни Стауново.