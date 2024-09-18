Авиабилеты по России подорожали в 2024 году на 30%, железнодорожные - на 25

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Средняя цена авиабилета по России выросла в 2024 году на 30%, железнодорожного билета - на 25%, все это привело к росту популярности путешествий по стране на своих автомобилях, сообщил на пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Авиакомпании за 8 месяцев перевезли 70 млн пассажиров. Мы имеем сокращение авиаперевозок на 0,48% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В среднем цены на авиабилеты подорожали. Если в прошлом году средняя стоимость одного билета, перелета в одну сторону, в среднем, составляла 7,6 тысячи рублей, в этом году она достигла 9,9 тысяч рублей, рост составил 30%", - сказал он.

За восемь месяцев РЖД на своих поездах перевезли 74,9 млн пассажиров, что на 5,5% больше, чем в 2023 году за тот же период. Также перевезено 730 тысяч детей в составе организованных групп, что на 32% больше, чем в прошлом году. Туристическими поездами перевезено свыше 84 тысяч пассажиров, что на 17% больше, чем в 2023 году.

"И здесь стоит отметить, что железнодорожные билеты подорожали, по нашей оценке, на 25%", - добавил эксперт, отметив, что рост стоимости авиационных и железнодорожных перевозок напрямую влияет на увеличение количества туристов, которые отправляются в путешествие на собственном автотранспорте.

"По данным участников союза, более 60% всех туристов, которые в этом году отправлялись в путешествие, отправились на собственных автомобилях. Поэтому мы считаем, что в связи с такими обстоятельствами крайне важно сейчас акцентировать внимание на развитии автомобильной сети дорог, развитии придорожной инфраструктуры, потому что в ближайшее время, очевидно, наши туристы все больше и больше будут путешествовать на своих автомобилях", - подчеркнул Уманский.