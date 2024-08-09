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В РСТ назвали дополнительные поезда решением проблемы с дефицитом билетов

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Постановка дополнительных составов и увеличение числа вагонов в поездах могут отчасти решить проблему с дефицитом железнодорожных билетов на южных направлениях, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Железная дорога ежегодно испытывает серьезную перегрузку в конце августа, когда отдыхающие массово возвращаются домой. Это действительно проблема, так как люди не хотят возвращаться в первой половине августа, отъезды приурочены к концу месяца и началу учебного года. Как следствие, возникает пиковая нагрузка. Ситуация усугубляется тем, что работает только один аэропорт - в Сочи, аэропорты Анапы и Геленджика закрыты", - цитирует его пресс-служба РСТ.

По словам эксперта, авиабилеты есть в продаже. Их стоимость на ближайшие даты - примерно 10 тыс. рублей, на последнюю декаду августа - 20-25 тыс. рублей. Но это дороже, чем проезд по железной дороге. При этом с логистикой до аэропорта Сочи непросто - есть дефицит поездов "Ласточка".

"Отсутствие у многих туристов обратных билетов объясняется тем, что РЖД начинает их продавать позже, чем билеты "туда", в итоге люди часто рассчитывают купить их на месте. Плюс стоимость билетов формируется по принципу динамического ценообразования: в пиковый сезон, когда спрос растет, она повышается, нередко значительно. Мы рассчитываем на постановку дополнительных поездов и увеличение числа вагонов. Плюс есть возможность расширить автобусное сообщение. Автобусы не так комфортны, как поезд или самолет, но и цена их значительно ниже", - сообщил Горин.

По его словам, при подготовке к будущему сезону РЖД, возможно, стоит пересмотреть сроки предварительной продажи билетов.

"Сейчас они продаются, как правило, за 90 дней, а надо открывать продажи минимум за полгода. Например, у авиакомпаний можно приобрести билеты за 11 месяцев до рейса", - заметил эксперт РСТ.

Он также напомнил, что РЖД предлагает пассажирам воспользоваться новой возможностью - оставить онлайн-заявку на листе ожидания.

"Это реально работает, мы это знаем по опыту. За два-три дня до рейса билеты обязательно появляются, так как люди по разным причинам отказывается от поездки. Правда, не все туристы знают, что лист ожидания обычно срабатывает ночью и успеть оформить его надо строго в течение двух часов. При этом билеты аннулируются по одному, соответственно, можно оставить заявку только на одного человека, а люди, как правило, ищут два-три билета", - рассказал эксперт.

Как отмечают в РСТ, транспортные проблемы на южном направлении уже привели к тому, что значительная часть отдыхающих пересаживается на свои автомобили. Например, в 2023 году общий объем прибытий туристов на своих автомобилях превысил совокупные возможности железной дороги и авиаперевозок в южном направлении. То есть, 55% туристов прибыли в Краснодарский край на машинах, 45% - поездом и самолетом. Эксперты ожидают, что в этом году автомобильный поток в Краснодарский край может достичь 60-65%.

В ОАО "РЖД" ранее сообщили, что спрос на билеты на юг в летнем сезоне 2024 года оказался беспрецедентным.

Дмитрий Горин РЖД РСТ
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