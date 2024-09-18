Сбер приостановил запись на "Семейную ипотеку"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк в среду приостановил запись на сделку по программе "Семейная ипотека" из-за окончания лимита, выделенного правительством РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

"С 18 сентября Сбербанк приостанавливает запись на сделку по льготной программе "Семейная ипотека" в связи с исчерпанием лимита денежных средств, выделенных правительством РФ. Для клиентов, которые уже записались на сделку в Сбере, выдачи ипотечных кредитов будут произведены штатно", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что банк все еще принимает заявки по программе на "Домклик", запись возобновят после выделения дополнительного лимита. По данным "Домклик", по обновленной "Семейной ипотеке" выдали 43,3 тыс. кредитов на сумму почти 237,1 млрд рублей.

Напомним, в начале июля министерство финансов России объявило о продлении "Семейной ипотеки" по ставке 6% до 2030 года. Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Сумма кредита не превышает 12 млн рублей для жителей Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для жителей остальных регионов - не более 6 млн рублей. Первоначальный взнос составляет 20%.