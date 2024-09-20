ВТБ увеличил первый взнос по "Семейной ипотеке" до 50,1%

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Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ увеличил первоначальный взнос по "Семейной ипотеке" до 50,1% на фоне сокращения лимитов на рынке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

"ВТБ продолжает принимать заявки и проводить сделки по "Семейной ипотеке". Ее условия для наших зарплатных клиентов и тех, кто комбинирует эту госпрограмму с рыночными продуктами, остаются без изменений. При этом с учетом сокращения лимитов на рынке для остальных заемщиков первый взнос теперь составляет 50,1% от стоимости недвижимости", - отметили в пресс-службе.

Как объяснили в банке, такое решение позволит продолжить выдачу ипотечных кредитов по программе с низкой долговой нагрузкой.

Уточняется, что клиенты, которые подали заявку до 20 сентября, смогут оформить ипотеку по прежним условиям до 27 сентября включительно.

Информация об увеличении первоначального взноса появилась на сайте ВТБ.

Ранее Сбербанк приостановил запись по программе "Семейная ипотека" из-за окончания лимита, выделенного правительством РФ. В пресс-службе уточнили, что банк все еще принимает заявки по программе на "Домклик", запись возобновят после выделения дополнительного лимита.

В начале июля министерство финансов России объявило о продлении "Семейной ипотеки" по ставке 6% до 2030 года. Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Сумма кредита не превышает 12 млн рублей для жителей Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для жителей остальных регионов - не более 6 млн рублей. Затем в июле вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о том, что вопрос о возможности увеличения лимитов по "Семейной ипотеке" рассмотрят только после изучения динамики выдачи в течение трех месяцев.