British Steel может уволить свыше половины сотрудников на фоне роста убытка

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Британская сталелитейная British Steel сообщила о росте доналогового убытка в восемь раз в 2022 году, что усилило опасения масштабных увольнений в компании, пишет Financial Times.

Как говорится в раскрытой отчетности, доналоговый убыток компании в 2022 году составил 408 млн фунтов стерлингов ($539 млн) при выручке в 1,7 млрд фунтов по сравнению с убытком в 49,5 млн фунтов в 2021 году.

Правительство Великобритании ведет переговоры с компанией, принадлежащей китайской Jingye Group, о переводе сталеплавильного производства на более экологичные электродуговые печи. Однако стороны пока не могут прийти к соглашению, и источник FT отметил, что уже в этом месяце компания может объявить о закрытии двух предприятий в городе Сканторп, из-за чего работы могут лишиться свыше половины из 4,5 тысяч сотрудников компании.

Ранее British Steel, главный поставщик стали британским железным дорогам, сообщила, что ежедневно несет убытки в размере более 1 млн фунтов.