British Steel может уволить более 2 тысяч сотрудников

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Британская сталелитейная компания British Steel может закрыть два предприятия в городе Сканторп уже в июне этого года, что может привести к увольнению свыше 2 тысяч сотрудников, пишет Financial Times.

Всего в компании работает около 4,5 тысяч человек.

Ранее British Steel, принадлежащая китайской Jingye Group, не смогла достичь соглашения с правительством Великобритании об оказании ей государственной поддержки, что позволило бы продолжить работу сталелитейных предприятий.

Перед правительством может встать вопрос о необходимости национализации компании в случае, если она не найдет покупателей на свои активы, пишет FT. British Steel является критически важным бизнесом для страны - в частности, она главный поставщик стали британским железным дорогам.

Jingye Group отмечает, что British Steel ежедневно несет убытки в размере около 700 тысяч фунтов ($905 тысяч), хотя китайская компания инвестировала в нее в общей сложности 1,2 млрд фунтов.