Трейдеры не ждут снижения ставки Банком Англии 19 сентября

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Трейдеры не ждут снижения базовой процентной ставки Банком Англии на сентябрьском заседании, однако не исключают такой возможности в случае резкого смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США 18 сентября.

Итоги заседания Банка Англии будут подведены 19 сентября в 14:00 по Москве. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предполагает, что ставка будет сохранена на уровне 5% годовых.

Британский ЦБ опустил ставку в августе впервые с 2020 года, до этого она находилась на максимальном за 16 лет уровне в 5,25% годовых.

Вероятность очередного снижения ставки Банком Англии на 25 базисных пунктов (б.п.) на предстоящем заседании в настоящее время оценивается трейдерами в 35% против 20% в конце прошлой недели, свидетельствуют данные LSEG. Рост таких ожиданий связан с прогнозами резкого уменьшения ставки - сразу на 50 б.п. - Федрезервом.

Британскому ЦБ будет сложно избежать очередного смягчения политики в четверг, если ФРС примет такое решение, поскольку оно приведет к укреплению фунта стерлингов, уже находящегося около максимума с 2022 года в паре с долларом, что является сдерживающим фактором для экономики, пишет Financial Times.

"Хоть это и не является частью мандата Банка Англии, но, если он не будет следовать за другими ЦБ со снижением ставки, это может привести к нежелательному укреплению фунта", - отмечает управляющий директор инвестбанка Baird Рос Ярроу.

Сильный фунт, по словам эксперта, "ухудшит конкурентоспособность Великобритании как экспортера".

Экономисты Citi полагают, что британскому ЦБ следует опустить ставку на этой неделе, учитывая "слабую летнюю динамику экономической активности, а также продолжающийся спад в сфере занятости, темпов роста зарплат и инфляции в сфере услуг".

Статданные, опубликованные в среду, показали сохранение инфляции в стране в августе на уровне 2,2% в годовом выражении. При этом в помесячном выражении потребительские цены в Великобритании выросли на 0,3% после снижения на 0,2% в июле.

Трейдеры видят вероятность снижения ставки Банком Англии чуть более чем на 100 б.п. к марту следующего года по сравнению с 200 б.п. в случае ФРС.