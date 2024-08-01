Банк Англии ожидаемо снизил ставку впервые с 2020 года

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Банк Англии понизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов по итогам августовского заседания, до 5% годовых, говорится в сообщении британского ЦБ.

Решение совпало с консенсус-прогнозами аналитиков, тогда как участники рынка оценивали вероятность такого шага примерно в 60% непосредственно перед заседанием.

Банк Англии снизил ставку впервые с 2020 года, до этого она находилась на максимуме за 16 лет.

За снижение ставки проголосовали пятеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), четверо выступили за её сохранение на прежнем уровне.

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