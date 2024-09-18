РСХБ оценил инвестпотенциал аквакультуры в России в 100 млрд рублей в ближайшие годы

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Инвестиционный потенциал отрасли аквакультуры России на горизонте 3-5 лет оценивается в 70-100 млрд рублей, прогнозируют в Россельхозбанке.

"Банк видит зону роста и инвестиционного потенциала именно в аквакультуре.(...) Рентабельность этого направления стабильная и очень высокая. Доходность в диапазоне 45-50%. (...) Плюс для развития аквакультуры необходимы инвестиции в науку, рыбные корма, генетику, производство вакцин, программное обеспечение. В целом Россельхозбанк видит потенциал инвестиций в развитие аквакультуры на ближайшие 3-5 лет в размере 70-100 млрд рублей", - сказала зампредседателя правления РСХБ Ирина Жачкина, выступая на пленарном заседании VII Международного рыбопромышленного форума в Петербурге.

Производство аквакультуры в стране в 2023 году увеличилось на 4,8% - до 402 тысяч тонн с 383,5 тысяч тонн в 2022 году. Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса предусматривает к 2030 году рост производства аквакультуры до 600 тысяч тонн в год.