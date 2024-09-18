Поиск

РСХБ оценил инвестпотенциал аквакультуры в России в 100 млрд рублей в ближайшие годы

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Инвестиционный потенциал отрасли аквакультуры России на горизонте 3-5 лет оценивается в 70-100 млрд рублей, прогнозируют в Россельхозбанке.

"Банк видит зону роста и инвестиционного потенциала именно в аквакультуре.(...) Рентабельность этого направления стабильная и очень высокая. Доходность в диапазоне 45-50%. (...) Плюс для развития аквакультуры необходимы инвестиции в науку, рыбные корма, генетику, производство вакцин, программное обеспечение. В целом Россельхозбанк видит потенциал инвестиций в развитие аквакультуры на ближайшие 3-5 лет в размере 70-100 млрд рублей", - сказала зампредседателя правления РСХБ Ирина Жачкина, выступая на пленарном заседании VII Международного рыбопромышленного форума в Петербурге.

Производство аквакультуры в стране в 2023 году увеличилось на 4,8% - до 402 тысяч тонн с 383,5 тысяч тонн в 2022 году. Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса предусматривает к 2030 году рост производства аквакультуры до 600 тысяч тонн в год.

РСХБ Россельхозбанк Ирина Жачкина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цены на нефть ускорили снижение, Brent подешевела до $72,8 за баррель

Цены на нефть ускорили снижение, Brent подешевела до $72,8 за баррель

Авиабилеты по России подорожали в 2024 году на 30%, железнодорожные - на 25

Авиабилеты по России подорожали в 2024 году на 30%, железнодорожные - на 25

BlackRock, Microsoft и MGX привлекут $30 млрд в фонд инвестиций в ИИ-инфраструктуру

BlackRock, Microsoft и MGX привлекут $30 млрд в фонд инвестиций в ИИ-инфраструктуру
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });