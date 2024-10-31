В России производство аквакультуры за 9 месяцев снизилось на 7,3%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В России производство аквакультуры за 9 месяцев 2024 года составило 272,7 тысячи тонн, что на 7,3% меньше, чем годом ранее, больше всего сократилось выращивание лососевых, сообщается в презентации Росрыболовства, представленной в Совете Федерации.

Как заявил на мероприятии замруководителя Росрыболовства Василий Соколов, 2023 год по производству аквакультуры был выдающимся, был показан лучший результат.

"В этом году, к сожалению, эта тенденция не просто исчезла. Мы видим снижение показателей по целому ряду направлений, - сказал он. - И если карповые и растительноядные виды рыб по результатам 9 месяцев находятся примерно на уровне прошлого года, то по лососевым видим серьезную просадку, причем эта просадка выражается в десятках тысяч тонн".

По его прогнозу, выращивание лососевых (семга, форель) по итогам 2024 года будет ниже прошлогоднего показателя.

Как сказано в презентации, за 9 месяцев их производство составило 102,4 тысячи тонн против 131,3 тысячи тонн годом ранее. Карповых выращено 90,6 тысячи тонн (88,7 тысячи тонн год назад), марикультуры - 72 тысячи тонн (67 тысяч тонн), осетровых - 5 тысяч тонн (5,2 тысячи тонн).

В 2023 году производство аквакультуры в стране составило 402 тысячи тонн против 384 тысяч тонн в 2022 году. В частности, лососевых было выращено 158,6 тысячи тонн, карповых и растительноядных - 147 тысяч тонн, осетровых - 6,8 тысячи тонн, ценных гидробионтов - 84 тысячи тонн, включая 38,7 тысячи тонн водорослей.

Как отметил Соколов, снижение коснется в первую очередь Мурманской и Ленинградской областей, Карелии. "Связано это с несколькими причинами. Во-первых, в Мурманской области, к сожалению, "импортная игла" по посадочному материалу сказалась. Мы закупаем по семге оплодотворенную икру, закупаем малька, не ушли от импортозависимости и по форели. И привело это к тому, что некачественный посадочный материал вкупе с неблагоприятными погодными условиями дали такой нехороший результат", - сказал он.

Кроме того, работа рыбоводов осложнена и в ряде приграничных регионов, отметил Соколов. "Некоторое время это будет сказываться на показателях. Но надеемся, что будет восстановление тех темпов, которые были набраны ранее", - заявил он.

Замруководителя Росрыболовства также сообщил, что в настоящее время ведомство "начинает серьезную ревизию по нормативному регулированию аквакультуры". "Те стимулы, которые были раньше, сейчас затухают и необходимы новые меры поддержки. Есть и нормативные вещи, которые необходимо отрегулировать", - считает он.