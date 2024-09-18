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Ставки по ипотеке в США обновили минимум с сентября 2022 года

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 13 сентября, упал на 14 базисных пунктов, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $766,55 тыс. на прошлой неделе составила 6,15% против 6,29% неделей ранее.

Показатель снижается семь недель подряд, потеряв за этот период 67 б.п., и обновил минимум с сентября 2022 года. Год назад ставка составляла 7,31%.

Тем временем число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю подскочило на 14,2% после роста на 1,4% неделей ранее.

США Ассоциация ипотечных банкиров
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