Ставки по ипотеке в США снизились по итогам восьмой недели подряд

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 20 сентября, понизился на 2 базисных пункта и составил 6,13%, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Показатель снижается уже восемь недель подряд и находится на минимуме с сентября 2022 года.

Тем временем число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю подскочило на 11%, до максимума с июля 2022 года. В том числе количество заявок на покупку нового дома увеличилось на 1,4%, а число заявок на рефинансирование имеющейся ипотеки взлетело на 20,3%. По сравнению с тем же периодом прошлого года интерес к рефинансированию ипотечных кредитов вырос в 2,75 раза.

"Уровень активности в сфере рефинансирования ипотеки остается умеренным по сравнению с предыдущими пиками, однако теперь на неё приходится более половины всех заявок, с учетом сезонного ослабления покупательской активности", - отметил заместитель главного экономиста MBA Джоэль Кан.