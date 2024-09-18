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Запасы нефти в США снизились на 1,63 млн баррелей за неделю

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,63 млн баррелей - до 417,51 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 69 тыс. баррелей и составили 221,62 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 125 тыс. баррелей, до 125,15 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 100 тыс. баррелей, увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

США
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