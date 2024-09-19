Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подросшей нефти (Brent превысила $74 за баррель) после решения Федрезерва США снизить ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1%, лидируют в откате расписки Ozon (-1,2%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2748 пункта (-0,1%), индекс РТС - 944,33 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на бирже изменились в пределах 1,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 сентября, составляет 91,6712 руб. (+24,2 копейки).

Подешевели также акции АФК "Система" (-0,9%), ВТБ (-0,8%), Сбербанка (-0,7% и -0,5% "префы"), "Северстали" (-0,5%), "Магнита" (-0,5%), "ТКС Холдинг" (-0,5%), "НЛМК" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,6%), "Татнефти" (+0,5%), "Роснефти" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,4% "префы"), "МТС" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "РусГидро" (+0,2%).

Оценки аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 2720-2775 пунктов.

"Поддержкой для рынка может стать рост мировых цен на нефть и драгметаллы. Однако вероятность продолжения коррекции российского рынка высока. Потенциальной отметкой, куда еще может опуститься индекс, выступает уровень 2700 пунктов", - считает аналитик.

Учитывая динамику рынка последних дней, нисходящая коррекция рынка акций РФ накануне выглядела необходимой и пока смотрится недостаточной. В среду более 3% потеряли в цене расписки Ozon на фоне известий, что кипрская брокерская компания выставила оферту на покупку бумаг Ozon c существенным дисконтом к цене на МосБирже. Вероятно, в будущем эти бумаги могут быть реализованы в российском контуре, считает Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", своим решением ФРС спровоцировала на финансовых рынках и рынке золота сначала всплеск оптимизма, который затем сменился фиксацией прибыли. В среднесрочной перспективе сохраняется баланс рисков в пользу дальнейшего повышения котировок золота, и решение ФРС придает дополнительный импульс продолжению повышательной тенденции на рынке золота.

Что касается российского рынка акций, то снижение индекса МосБиржи и потенциальная консолидация будут благоприятны для продолжения роста в последующие недели, так как снимают некоторую перекупленность на рынке, сформировавшуюся на фоне восстановления индексов в предыдущие дни, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

Снижение ставки ФРС

В США накануне индексы акций завершили волатильную сессию снижением на 0,3%, участники рынка оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы и заявления главы регулятора Джерома Пауэлла.

ФРС в среду снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 4,75-5% годовых. Это первое снижение ставки с марта 2020 года и рекордное с 2008 года. До этого Федрезерв не менял ставку восемь заседаний подряд.

Центробанк не опоздал со снижением процентных ставок, заявил Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания. По его словам, Федрезерв может замедлить смягчение ДКП, если инфляция окажется устойчивой. Корректировка ставок на 50 б.п. вместо традиционных 25 б.п. не означает, что ФРС перешла на такой шаг, хотя базовый сценарий предполагает дальнейшее снижение, добавил Пауэлл.

Новый медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что к концу текущего года ставка будет составлять около 4,4%, что предусматривает снижение на 50 б.п. в совокупности по итогам двух оставшихся заседаний, а за следующий год размер ставки, как ожидается, уменьшится еще на 100 базисных пунктов.

В Азии в четверг преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подскочил на 2,1%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi прибавил 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,3%), уверенно "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,7-1,7%).

В пятницу решения относительно процентных ставок объявят Народный банк Китая и Банк Японии. Рынок ожидает от них сохранения ставок на прежнем уровне, однако от японского регулятора также ждет сигналов о дальнейшем ужесточении ДКП.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены умеренно растут, трейдеры оценивают итоги заседания Федрезерва и данные о нефтяных запасах в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в четверг составила $74,26 за баррель (+0,8% и -0,1% накануне), октябрьская цена фьючерсов на WTI - $71,41 за баррель (+0,8% и -0,4% в среду).

Решение Федрезерва активно начать смягчение денежно-кредитной политики может поддержать американскую экономику, но, с другой стороны, может указывать на экономические проблемы в крупнейшем потребителе топлива в мире.

Также накануне стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,63 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали сокращения всего на 100 тыс. баррелей.