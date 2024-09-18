ФРС снизила базовую ставку на 50 базисных пунктов - до 4,75-5%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 4,75-5% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, завершившегося в среду.

Рынок ожидал снижения на 25-50 б.п.

Это первое снижение ставки с марта 2020 года. До среды она находилась на максимальном уровне за 23 года. ФРС не меняла ее восемь заседаний подряд.

"Последние статданные свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает повышаться уверенными темпами. Прирост числа рабочих мест замедлился, а уровень безработицы повысился, но остается низким. Инфляция стала еще ближе к поставленной FOMC цели в 2%, но остается несколько повышенной", - говорится в сообщении.

В сообщении по итогам предыдущего заседания американский ЦБ отмечал "некоторый дальнейший прогресс" в движении инфляции к целевому уровню.

FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

"Комитет обрел больше уверенности в том, что инфляция стабильно движется к 2% и полагает, что риски для достижения целей в плане занятости и инфляции в целом сбалансированы. Экономические перспективы неопределенны, и FOMC внимательно относится к рискам по обе стороны своего двойного мандата (обеспечение ценовой стабильности и максимально устойчивой занятости - ИФ)", - отмечается в сообщении. Ранее регулятор не указывал на уверенность в стабильном движении инфляции к цели, являвшуюся условием для снижения ставок, и писал, что указанные риски "продолжают двигаться к большей сбалансированности".

"В свете прогресса в отношении инфляции и баланса рисков мы решили снизить целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам на 0,5 процентного пункта, до 4,75-5% годовых", - заявил регулятор по итогам сентябрьского заседания.

При рассмотрении дополнительных изменений целевого диапазона ставки комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся прогнозы и баланс рисков.

Федрезерв намерен продолжить сокращение объема активов (гособлигаций и ипотечных бумаг) на своем балансе.

"Мы твердо привержены тому, чтобы обеспечить максимальную занятость и вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%", - говорится в заявлении ФРС. В июле о приверженности обеспечению максимальной занятости не говорилось.

Оценивая целесообразность денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз.

"Комитет готов скорректировать свой подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению целей FOMC. Комитет будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о событиях на финансовых рынках и международных событиях", - говорится в документе.

За снижение ставки на 50 б.п. проголосовали все члены FOMC, кроме Мишель Боуман, выступившей за снижение на 25 б.п.