"ЕвроТранс" планирует по итогам III квартала выплатить дивиденды в размере 8-10 руб./а

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - "ЕвроТранс" рассчитывает по итогам третьего квартала выплатить промежуточные дивиденды в размере 8-10 руб./оа. Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Алексеенков в обращении к акционерам.

Согласно прогнозу компании, по итогам 2024 года выручка составит 148 млрд рублей, EBITDA – 14,2 млрд рублей, а чистая прибыль – 6 млрд рублей.

"Если говорить о дивидендах, то уже выплачено 2,5 рубля за первый квартал. 4,32 рубля – это то, что рекомендовано за второй квартал и подлежит утверждению собранием акционеров 30 сентября, и, очевидно, мы это с вами утвердим. Ну и за третий квартал планируем дивиденды на уровне 8-10 рублей (на акцию - ИФ) и плюс 15 рублей по итогам года. Вот таким нарастающим темпом – примерно 30 рублей дивидендная доходность за 2024 год – то, что мы прогнозируем на текущий момент. Такой консервативный, осторожный прогноз", - сказал Алексеенков.

Согласно дивидендной политике "ЕвроТранса", целевая периодичность выплат акционерам – один раз в год. При этом документ также предусматривает возможность выплаты по результатам каждого квартала. Компания стремится направлять на эти цели не менее 40% прибыли по МСФО за каждый отчетный период.

Общая сумма выплат акционерам "ЕвроТранса" за 2023 год составила 25,6 руб. на акцию (8,88 руб. – за третий квартал 2023 г., 16,72 руб. – финальные дивиденды за 2023 год).

"ЕвроТранс" находится на втором месте по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области, всего компании принадлежат 55 автозаправочных комплексов "Трасса", 41 бензовоз, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также четыре ресторана площадью 800 кв. м каждый.

Уставный капитал "ЕвроТранса" разделен на 159 млн 148 тыс. 665 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 руб. каждая. Мажоритарными акционерами, согласно годовому отчету компании, являются Игорь Мартышов (45,26%), Сергей Алексеенков (10,05%), Николай Дорошенко (10,05%) и Олег Алексеенков (3,77%). В свободном обращении находятся 53 млн 148 тыс. 665 акций.