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СД "ЕвроТранса" рекомендовал квартальные дивиденды в 6,48 рубля на акцию

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров "ЕвроТранса" рекомендовал акционерам выплатить промежуточные дивиденды за III квартал в размере 6,48 руб./акция, говорится в сообщении эмитента.

Внеочередное собрание акционеров назначено на 26 декабря, реестр для участия в нем закрывается 1 декабря.

Экономика"ЕвроТранс" планирует по итогам III квартала выплатить дивиденды в размере 8-10 руб./аЧитать подробнее

Если акционеры утвердят рекомендацию совета, выплаты пройдут в дополнение к уже выплаченным дивидендам за I квартал в размере 2,5 рубля на акцию и за второй квартал - 4,32 рубля на акцию. Таким образом, общий дивиденд "ЕвроТранса" за девять месяцев может составить 13,3 рубля на акцию.

В августе глава компании Олег Алексеенков отмечал, что руководство прогнозирует общий дивиденд по итогам 2024 года на уровне 30 рублей на акцию.

Согласно дивидендной политике "ЕвроТранса", целевая периодичность выплат акционерам - один раз в год. При этом документ также предусматривает возможность выплаты по результатам каждого квартала. Компания стремится направлять на эти цели не менее 40% прибыли по МСФО за каждый отчетный период.

Общая сумма выплат акционерам "ЕвроТранса" за 2023 год составила 25,6 рубля на акцию (8,88 рубля - за третий квартал 2023 года, 16,72 рубля - финальные дивиденды за 2023 год).

"ЕвроТранс" находится на втором месте по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области, всего компании принадлежат 55 автозаправочных комплексов "Трасса", 41 бензовоз, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также четыре ресторана площадью 800 кв. м каждый.

Уставный капитал "ЕвроТранса" разделен на 159 148 665 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 рубля каждая. Мажоритарными акционерами, согласно годовому отчету компании, являются Игорь Мартышов (45,26%), Сергей Алексеенков (10,05%), Николай Дорошенко (10,05%) и Олег Алексеенков (3,77%). В свободном обращении находятся 53 148 665 акций.

ЕвроТранс Олег Алексеенков
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