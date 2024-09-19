Акционеры "Черкизово" утвердили дивиденды за I полугодие в 142,11 руб. на акцию

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры группы "Черкизово", одного из ведущих производителей мясной продукции в РФ, утвердили дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 142,11 рубля на акцию, сообщает компания.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 29 сентября 2024 года.

"Черкизово" выплачивает дивиденды с 2014 года. Дивидендная политика компании предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли по результатам года и первого полугодия. По итогам 2023 года дивиденды составили 205,38 рубля на акцию, в первом полугодии - 118,43 рубля. В 2022 году дивиденды не выплачивались. По итогам первого полугодия 2021 года их размер составил 85,27 рубля на акцию, по итогам 2021 года - 148,05 рубля на акцию.

Основным владельцем группы "Черкизово" является семья ее основателя Игоря Бабаева: доля его сыновей - генерального директора группы Сергея Михайлова и председателя совета директоров Евгения Михайлова - по 28,13%, их матери Лидии Михайловой - 15,46%, доля финансового директора Людмилы Михайловой - 0,42%. Испанской Grupo Fuertes (проект "Тамбовская индейка") принадлежит 8%. Free float - чуть более 2%. Уставный капитал составляет 422 229 рублей, он разделен на 42 млн 222 тыс. 042 акции номиналом 1 копейка.

В первом полугодии этого года выручка компании по МСФО выросла на 20,4%, до 123,8 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль - на 28,3%, до 9,772 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 39,4%, до 22,178 млрд рублей, рентабельность по этому показателю - на 2,4 п.п., до 17,9%.

Выручка в 2023 году по МСФО увеличилась на 23%, до 226,7 млрд рублей со 184,3 млрд рублей в 2022 году, скорректированная EBITDA - до 49,96 млрд рублей с 30,165 млрд рублей, чистая прибыль - более чем в два раза, до 33 млрд рублей с 14,9 млрд рублей.