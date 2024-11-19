Выручка группы "Черкизово" по МСФО за девять месяцев выросла на 16,6%

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Выручка группы "Черкизово", одного из ведущих производителей мясной продукции в РФ, за девять месяцев этого года составила 188,138 млрд рублей, что на 16,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает компания.

Скорректированная EBITDA увеличилась на 7%, до 35,803 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль снизилась на 14,9%, до 16,883 млрд рублей.

Компания также сообщила, что скорректированная операционная рентабельность составила 13,3% против 14,7% годом ранее, рентабельность по скорректированному показателю EBITDA - 19% против 20,7% соответственно.

Согласно пресс-релизу, за 9 месяцев группа увеличила объем продаж на 9%, сохранив средний рост цен на умеренном уровне в 6,8%. Увеличение цен на куриное мясо за девять месяцев составило 3,3% в годовом выражении при падении на 17,3% в третьем квартале.

Как поясняется в пресс-релизе, рост выручки на 16,6% компенсировал увеличение себестоимости и помог сохранить валовую и операционную прибыль. Однако значительная инфляция, приведшая к росту издержек, оказала давление на операционную рентабельность, которая снизилась на 1,4 п.п., с 14,7% до 13,3%.

По состоянию на 30 сентября чистый долг составил 115,3 млрд рублей. Отношение чистого долга к EBITDA сохранилось на приемлемом уровне - 2,3. Чистые процентные расходы выросли вдвое, с 3,6 млрд в 2023 году до 7,3 млрд в этом году. В результате чистая прибыль снизилась на 14,9%, с 19,8 млрд рублей до 16,9 млрд рублей. Операционный денежный поток достиг 25,2 млрд рублей. Доля оборотного капитала в чистой выручке выросла с 16,3% годом ранее до 17,1%. Свободный денежный поток снизился с 22,4 млрд рублей до 19,8 млрд рублей.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, мяса индейки и продуктов мясопереработки. В ее состав входят 15 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 13 мясоперерабатывающих предприятий, 13 комбикормовых заводов, маслоэкстракционный завод и около 355 тыс. га сельскохозяйственных земель. Компания экспортирует свою продукцию более чем в 20 стран.

В первом полугодии этого года выручка компании по МСФО выросла на 20,4%, до 123,8 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль - на 28,3%, до 9,772 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 39,4%, до 22,178 млрд рублей, рентабельность по этому показателю - на 2,4 п.п., до 17,9%.

В 2023 году выручка увеличилась на 23%, до 226,7 млрд рублей со 184,3 млрд рублей в 2022 году, скорректированная EBITDA - до 49,96 млрд рублей с 30,165 млрд рублей, чистая прибыль - более чем в два раза, до 33 млрд рублей с 14,9 млрд рублей.

Основным владельцем группы "Черкизово" является семья ее основателя Игоря Бабаева: доля его сыновей - генерального директора группы Сергея Михайлова и председателя совета директоров Евгения Михайлова - по 28,13%, их матери Лидии Михайловой - 15,46%