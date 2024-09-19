TotalEnergies продлила соглашение с CNOOC на поставку СПГ в Китай до 2034 года

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - TotalEnergies продлила соглашение о поставках 1,25 млн т сжиженного природного газа (СПГ) с китайской CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) на пять лет, до 2034 года, говорится в пресс-релизе французской компании.

Поставки будут осуществляться непосредственно в КНР.

Компания напоминает, что в Китае газ играет ключевую роль в переходе к более чистым источникам энергии, компенсируя нестабильность возобновляемых источников и снижая выбросы углерода при замещении угля в производстве электроэнергии.

TotalEnergies является является третьим по величине игроком на рынке СПГ в мире с глобальным портфелем в 44 млн тонн в 2023 году.

CNOOC - производитель нефти и газа на шельфе в Китае.