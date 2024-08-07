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Китай в июне нарастил импорт природного газа на 5%, обновив максимум для этого месяца

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Китай в июне нарастил импорт природного газа на 5%. Поставки трубопроводного газа и СПГ росли примерно одинаковыми темпами, обновляя статистические максимумы для соответствующего месяца года.

В июне 2024 года Китай увеличил общий импорт природного газа по отношению к тому же месяцу прошлого года (13,404 млрд куб. м) на 5% до 14,121 млрд куб. м, сообщает Главное таможенное управление КНР. Это новый максимум для соответствующего месяца.

Более детальную внешнеторговую сводку, с разделением на экспортеров, китайская таможня опубликует в последующие недели.

Трубопроводный газ Китай получает от пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы.

Поставки трубопроводного газа в годовом сравнении должны были вырасти прежде всего благодаря плановому наращиванию экспорта "Газпрома" по "Силе Сибири". Для других экспортеров объективные условия должны быть благоприятными, так как отопительный сезон завершился, и даже если в летнюю жару внутренний рынок перетягивает на себя какие-то объемы, то они не такие значительные, как зимой.

Поставки газа по газопроводам, как ожидается, могли составить около 6 млрд куб. м, превышая уровень июня 2023 года примерно на 5%.

Исходя из прогнозируемой динамики трубопроводных поставок, на долю СПГ могло в июне 2024 года прийтись 8 млрд куб. м, или 6,2 млн тонн.

Это на 6% больше, чем в июне 2023 года (5,859 млн тонн) и это новый максимум для соответствующего месяца.

Сдерживать рост закупок СПГ могло в том числе увеличение цен на рынке. Региональный индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) в июне 2024 года вырос почти до $450 за тысячу кубометров после $400 в мае.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

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