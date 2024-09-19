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FESCO отметила рост контейнерного рынка РФ за 8 месяцев на 8%, в августе – на 0,6%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Контейнерный рынок России за восемь месяцев 2024 года увеличился на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,385 млн TEU, сообщает транспортная группа FESCO.

По данным аналитиков группы, импорт вырос на 4% до 1,865 млн TEU, экспорт – на 9% до 1,191 млн TEU, внутренние перевозки – на 10% до 927 тыс. TEU, транзитные перевозки – на 25% до 402 тыс. TEU.

При этом за отчетный период экспорт через порты Дальнего Востока снизился на 26% до 252 тыс. TEU. Сокращение количества отправок экспортных контейнерных поездов на Восточный полигон, вызванное инфраструктурными ограничениями, усиливает разбалансированность транспортных потоков на фоне растущего импорта, что, в свою очередь, создает сложности с вывозом контейнеров из дальневосточных морских и тыловых терминалов на запад России, отмечают в компании.

По данным FESCO, в августе 2024 года рынок вырос на 0,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года до 533 тыс. TEU, а в сравнении с июлем текущего года снизился на 1,8%.

Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговый и транзитный контейнерооборот портов РФ, внешнеторговый и транзитный контейнерооборот сухопутных переходов на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.

FESCO
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