FESCO отметила рост контейнерного рынка России в январе-сентябре на 7%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российский контейнерный рынок за девять месяцев 2024 года вырос на 7% в годовом исчислении, до 4,9 млн TEU, сообщает транспортная группа FESCO со ссылкой на данные своих аналитиков.

Импортные перевозки увеличились на 3%, до 2,1 млн TEU, экспортные - на 7%, до 1,333 млн TEU, внутрироссийские - на 8%, превысив 1 млн TEU, транзитные железнодорожные перевозки - на 25%, до 454 тысяч TEU.

Экспорт через порты Дальнего Востока за отчетный период снизился на 27%. В то же время экспортные перевозки через порты Северо-Запада России продемонстрировали рост на уровне 57%, через порт Новороссийск отправки выросли на 28%, отмечают в компании.

Импортные перевозки через российские дальневосточные порты выросли на 9%, через порты Северо-Запада - на 28%. Импортные отправки через порт Новороссийск сократились на 3%.

В сентябре 2024 года контейнерный рынок страны снизился на 1,2% в годовом измерении, до 542 тысяч TEU, сообщает FESCO.

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В ее управлении находится парк контейнеров более 170 тысяч TEU, почти 15 тысяч фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента был передан госкорпорации "Росатом".