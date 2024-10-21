Поиск

FESCO отметила рост контейнерного рынка России в январе-сентябре на 7%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российский контейнерный рынок за девять месяцев 2024 года вырос на 7% в годовом исчислении, до 4,9 млн TEU, сообщает транспортная группа FESCO со ссылкой на данные своих аналитиков.

Импортные перевозки увеличились на 3%, до 2,1 млн TEU, экспортные - на 7%, до 1,333 млн TEU, внутрироссийские - на 8%, превысив 1 млн TEU, транзитные железнодорожные перевозки - на 25%, до 454 тысяч TEU.

Экспорт через порты Дальнего Востока за отчетный период снизился на 27%. В то же время экспортные перевозки через порты Северо-Запада России продемонстрировали рост на уровне 57%, через порт Новороссийск отправки выросли на 28%, отмечают в компании.

Импортные перевозки через российские дальневосточные порты выросли на 9%, через порты Северо-Запада - на 28%. Импортные отправки через порт Новороссийск сократились на 3%.

В сентябре 2024 года контейнерный рынок страны снизился на 1,2% в годовом измерении, до 542 тысяч TEU, сообщает FESCO.

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В ее управлении находится парк контейнеров более 170 тысяч TEU, почти 15 тысяч фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента был передан госкорпорации "Росатом".

FESCO Владивосток Новороссийск ДВМП Росатом
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент РСТ предложил ввести сбор с покупателей заграничных туров

Минпромторг вернет большинство требований техрегламента в автопроме с 2025 года

Patek Philippe представил новую коллекцию часов впервые за 25 лет

РФ в сентябре увеличила экспорт пшеницы в Китай в 1,4 раза

РФ в сентябре увеличила экспорт пшеницы в Китай в 1,4 раза

На АЗС Москвы ускорился рост цен на дизельное топливо

На АЗС Москвы ускорился рост цен на дизельное топливо

Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ за 9 мес. вырос на 35%, обновив рекорд

Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ за 9 мес. вырос на 35%, обновив рекорд

Цена золота обновила рекорд, поднявшись до $2748 за унцию

Экс-владельцы "Макфы" подали кассацию на решение о ее обращении в доход государства

Boeing предварительно договорился с лидерами бастующего профсоюза

Boeing предварительно договорился с лидерами бастующего профсоюза

Уолл-стрит выросла в пятницу

Уолл-стрит выросла в пятницу
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });