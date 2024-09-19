США ввели санкции в отношении санируемого Тимер банка

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - США включили в SDN List Тимер банк, санируемый уже находящимся под американскими санкциями РФК-банком, сообщил американский Минфин.

Тимер банк (бывший банк "БТА-Казань") с 2014 года санировался компанией "Новая нефтехимия" - одним из крупнейших акционеров Татфондбанка (лишился лицензии и был признан банкротом в 2017 году).

Санатором Тимер банка с 2017 года является банк "Российская финансовая корпорация" (РФК-банк, по последним раскрытым данным принадлежал "Рособоронэкспорту", входящему в госкорпорацию "Ростех"). В январе 2018 года РФК-банк стал акционером Тимер банка.

Также под новые санкции США попал Международный расчетный банк из Южной Осетии.