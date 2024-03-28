АСВ в 2023 г. выдало 0,3 трлн руб. займов из средств ЦБ на текущие проекты санации

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в 2023 году резко увеличило выдачу заемных ресурсов из средств ЦБ на текущие проекты санации банков.

"В отчетном году на цели предупреждения банкротства банков агентством за счет средств Банка России предоставлены займы на сумму 300 млрд рублей", - сообщила госкорпорация в своем годовом отчете.

Банки-получатели средств, условия и причины выделения дополнительной помощи не раскрываются.

В 2022 году АСВ в рамках реализации мер по предупреждению банкротства направило всего 2,44 млрд рублей, в 2021 году - 20,76 млрд рублей.

"Интерфакс" направил запросы в ЦБ и АСВ.

На конец 2023 года АСВ осуществляло меры по предупреждению банкротства в отношении 13 банков: БМ-банка (санируется группой ВТБ), Мособлбанка (санируется Промсвязьбанком), Тимер банка (санируется РФК-банком), банка "Таврический" (санируется банком МФК), ВУЗ-банка (санируется Уральским банком реконструкции и развития), банка "Солидарность" (санируется компанией "Зарубежэнергопроект"), Газэнергобанка (санируется банком "Синара"), Инвестторгбанка (санируется Транскапиталбанком), Генбанка (санируется банком "Россия"), Экономбанка (санируется Меткомбанком), Балтинвестбанка (санируется Абсолют банком), банка "Пересвет" (санируется Всероссийским банком развития регионов) и банка "Уралсиб" (санировался при участии акционера Людмилы Коган, в феврале 2024 года досрочно завершил финансовое оздоровление).

Всего (нарастающим итогом) по состоянию на 31 декабря 2023 года на цели предупреждения банкротства банков АСВ направило 2,47 трлн рублей, из них 1,9 трлн рублей - за счет кредитов Банка России, 314,3 млрд рублей - за счет средств имущественного взноса РФ в имущество АСВ, 246,8 млрд рублей - за счет средств имущественного взноса ЦБ в имущество Агентства и 7,75 млрд рублей - за счет средств фонда страхования вкладов. С учетом возврата банками части денег объем средств на реализацию мер по предупреждению банкротства банков на конец 2023 года составил 1,4 трлн рублей.