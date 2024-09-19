Саудовская Аравия в июле увеличила добычу нефти на 1,3% м/м

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в июле 2024 увеличила добычу нефти на 1,3% к июню, при этом сократив экспорт на 5,1%, сообщает сайт Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспортных поставок составил 5,741 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 6,047 млн б/с в июне. При этом он был на 11,1% меньше, чем в июле 2023 года.

Добыча нефти Саудовской Аравией в июле была на уровне 8,941 млн б/с против 8,83 млн б/с в июне. В годовом выражении этот показатель сократился на 0,8%.

Производство нефти в Венесуэле в июле выросло до 928 тысяч б/с по сравнению с 922 тысячами б/с в предшествующий месяц. Год назад показатель составлял 810 тысяч б/с.

При этом поставки за рубеж из этой страны в позапрошлом месяце уменьшились до 525 тысяч б/с против 683 тысяч б/с в июне этого года и 537 тысяч б/с годом ранее.

По предварительным оценкам JODI, США в июле нарастили добычу нефти на 0,8% м/м - до 13,319 млн б/с. Между тем за год показатель увеличился на 3%.

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составил 4,171 млн б/с по сравнению с 4,231 млн б/с в июне (сокращение на 1,4%) и 3,835 млн б/с в июле 2023 года (увеличение на 8,8%).