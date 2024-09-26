FT сообщила о готовности Эр-Рияда отказаться от ориентира для нефти в $100/баррель

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Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия готова отказаться от неофициального ориентира цены на нефть в $100 за баррель в рамках подготовки к увеличению добычи, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Власти страны твердо намерены придерживаться плана, согласно которому ОПЕК+ начнет постепенно снимать ограничения на нефтедобычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен на нефть, отметили источники. Ранее начало роста поставок было запланировано на 1 октября, но из-за неблагоприятной ситуации на рынке оно было отложено на два месяца.

Средняя цена нефти марки Brent в 2022 году составила $99 за баррель, достигнув максимума за восемь лет, однако с тех пор существенно снизилась. В четверг Brent торгуется у отметки в $72 за баррель.

По мнению экспертов Международного валютного фонда, бюджет Саудовской Аравии будет сбалансированным при котировках в районе $100 за баррель. Однако источники сказали, что власти страны больше не хотят уступать долю рынка конкурентам и считают, что у королевства достаточно альтернативных источников финансирования, включая золотовалютные резервы и опцию размещения гособлигаций.

За последние два года Саудовская Аравия сократила добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки, приняв на себя треть всех сокращений добычи ОПЕК+. Сейчас страна добывает 8,9 млн б/с, что является минимумом с 2011 года, не считая периода пандемии коронавируса и атаки на НПЗ в Абкайке в 2019 году. Королевство рассчитывает постепенно нарастить добычу на 1 млн б/с к декабрю 2025 года.