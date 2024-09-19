Lloyd's of London в мае 2025 года возглавит Чарльз Роксбург

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Главой страхового рынка Lloyd's of London с 1 мая 2025 года станет Чарльз Роксбург. Он сменит на этом посту Брюса Карнеги-Брауна, который уйдет в отставку после завершения восьмилетнего срока службы, сообщила Lloyd's of London.

Кандидатуру Роксбурга должны одобрить Управление пруденциального регулирования Великобритании (Prudential Regulation Authority, PRA) и Управление по финансовому регулированию и надзору (Financial Conduct Authority, FCA).

У Роксбурга богатый опыт работы как в Минфине Великобритании, так и в частном секторе, отмечается в пресс-релизе.

Lloyd's of London прослеживает свою историю с 1689 года. В конце XVII века в кофейне Эдварда Ллойда собирались судовладельцы, купцы и моряки, обменивались новостями, заключали договоры фрахта и страхования судов и грузов. Как корпорация объединение действует с 1871 года, когда этот статус был закреплен актом британского парламента.

Деятельность корпорации обеспечивается брокерами и синдикатами андеррайтеров Lloyd's, которые получают предложения о страховании и перестраховании только через брокеров. Андеррайтеры Lloyd's, прежде чем стать членами корпорации, должны внести в нее довольно значительную сумму. Андеррайтеры сгруппированы в синдикаты, у каждого из которых есть свой руководитель. Ответственность индивидуальных членов (так называемых "имен Lloyd's") не ограничена.

Lloyd's of London работает более чем в 200 странах и территориях мира.