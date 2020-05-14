Lloyd's of London оценил будущие потери страховщиков из-за пандемии в $203 млрд

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Страховая отрасль во всемирном масштабе может потерять $203 млрд из-за пандемии корнавируса, свидетельствуют данные нового прогноза крупнейшего страхового рынка в мире Lloyd's of London.

Таким образом, 2020 год может стать для страховых компаний мира одним из худших в истории.

Более половины потерь ($107 млрд) придется на страховые выплаты, что сопоставимо с выплатами после ураганов 2005 и 2017 годов. Остальная часть будет связана с потерей инвестиционных доходов.

"Я не думаю, что кто-либо предвидел сценарий, при котором все клиенты несли бы потери по всему миру", - отметил глава Lloyd's Джон Нил.

По оценке Lloyd's, ему придется удовлетворить претензии объемом от $3 млрд до $4,3 млрд. Однако сумма выплат может возрасти, если карантинные меры будут продлены после июня.

Как отмечает Нил, у страховщиков достаточно резервов, чтобы удовлетворить претензии, однако половине синдикатов Lloyd's придется привлекать капитал. В первом квартале страховые компании зарезервировали более $3,3 млрд для удовлетворения претензий, связанных с кризисом, пишет Financial Times.

Глава Lloyd's также заявил, что пандемия окажет влияние и на страховые премии.

"Потери в $200 млрд неизбежно повлияют на цены, - сказал он. - Необходимо признать, что со временем цены вырастут". В то же время Нил отметил, что рецессия приведет к снижению объемов страховых премий.